Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ раскрыли цель последних действий НАТО на Южном Кавказе

Захарова: целью НАТО на Южном Кавказе является создание нестабильности
close
Mindaugas Kulbis/AP

Целью последних действий НАТО на Южном Кавказе является создание нестабильности и военно-политической напряженности в регионе. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Во время мероприятия дипломат высказалась о командно-штабных учениях с участием стран — членов Североатлантического альянса, которые проходят в Грузии. По ее мнению, руководство НАТО организовало эти тренировки в рамках попыток затянуть республики Южного Кавказа «в орбиту своего влияния».

«Как правило, именно через такие форматы взаимодействия НАТО навязывает регионам собственные стандарты, идеологию, создает условия для переформатирования их оборонного комплекса и установления контроля за развитием вооруженных сил, внутри- и внешнеполитическими процессами», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что международное сообщество не должно питать иллюзий по поводу действий Североатлантического альянса на Южном Кавказе. Как сказала дипломат, эти действия направлены не на укрепление безопасности, а на создание нестабильности в соответствующем регионе.

Командно-штабные учения, получившие название «НАТО-Грузия 2025», начались 28 апреля и проходят в окрестностях Тбилиси. В министерстве обороны Грузии рассказали, что в тренировках принимают участие военнослужащие из 17 государств. Среди них — Германия, Франция, Великобритания, США, Польша и другие.

Ранее в Грузии рассказали о негативных последствиях стремления страны в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами