В МИД РФ раскрыли цель последних действий НАТО на Южном Кавказе

Целью последних действий НАТО на Южном Кавказе является создание нестабильности и военно-политической напряженности в регионе. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Во время мероприятия дипломат высказалась о командно-штабных учениях с участием стран — членов Североатлантического альянса, которые проходят в Грузии. По ее мнению, руководство НАТО организовало эти тренировки в рамках попыток затянуть республики Южного Кавказа «в орбиту своего влияния».

«Как правило, именно через такие форматы взаимодействия НАТО навязывает регионам собственные стандарты, идеологию, создает условия для переформатирования их оборонного комплекса и установления контроля за развитием вооруженных сил, внутри- и внешнеполитическими процессами», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что международное сообщество не должно питать иллюзий по поводу действий Североатлантического альянса на Южном Кавказе. Как сказала дипломат, эти действия направлены не на укрепление безопасности, а на создание нестабильности в соответствующем регионе.

Командно-штабные учения, получившие название «НАТО-Грузия 2025», начались 28 апреля и проходят в окрестностях Тбилиси. В министерстве обороны Грузии рассказали, что в тренировках принимают участие военнослужащие из 17 государств. Среди них — Германия, Франция, Великобритания, США, Польша и другие.

Ранее в Грузии рассказали о негативных последствиях стремления страны в НАТО.