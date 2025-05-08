В США заявили о производстве новой ядерной бомбы

В Соединенных Штатах в ближайшие дни начнется выпуск новой авиационной термоядерной бомбы B61-13. Об этом, ссылаясь на выступление в конгрессе исполняющей обязанности директора Национального управления ядерной безопасности США Тересы Роббинс, сообщает РИА Новости.

По словам чиновницы, первая бомба B61-13 будет изготовлена уже в этом месяце.

B61-13 является новым вариантом ядерной бомбы свободного падения B-61. Решение о ее создании было принято в конце 2023 года. К концу следующего года бомбой планируется вооружить американские истребители и стратегический бомбардировщик B-21.

18 апреля сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда призвал защитить его страну от «российской угрозы» с помощью ядерного оружия Франции.

10 апреля журналист Такер Карлсон заявил о готовности Соединенных Штатов начать ядерную войну с Россией.

Ранее Шойгу заявил о новом этапе гонки вооружений в мире.