Кеннеди-младший назвал США самой больной нацией в мире

Недавно назначенный на должность министра здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший в эфире телеканала Fox News отметил, что уровень заболеваемости среди граждан США является самым высоким среди всех стран мира.

«Мы закупаем 70% всех лекарств в мире. Мы тратим на здравоохранение в два-три раза больше, чем другие страны, но наши показатели остаются худшими. У нас самое больное население в мире», – подчеркнул Кеннеди-младший.

Также он объявил о старте масштабной кампании под названием «Сделаем Америку снова здоровой», в рамках которой пообещал сосредоточить внимание профильных агентств на пропаганде здорового образа жизни.

Незадолго до этого бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший был утвержден на должность главы министерства здравоохранения и социальных служб.

Новый министр отметил, что президент США Дональд Трамп попросил его положить конец эпидемии хронических заболеваний и «снова сделать Америку здоровой».

Ранее сенат США одобрил кандидатуру Бонди на пост генпрокурора.