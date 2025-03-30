Минздрав США призвал одного из губернаторов сесть на строгую диету

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди – младший рассказал о намерении разработать программу похудения для губернатора Западной Вирджинии Патрика Морриси, которого газета New York Post назвала самым тяжеловесным среди глав штатов. Его слова приводит NYP.

«Я собираюсь назначить ему строгий режим, мы посадим его на плотоядную диету», — сказал Кеннеди.

Он также предложил губернатору организовывать ежемесячные публичные взвешивания.

В феврале Кеннеди-младший заявлял, что уровень заболеваемости среди граждан Соединенных Штатов является самым высоким среди всех стран мира. Также он объявил о старте масштабной кампании под названием «Сделаем Америку снова здоровой», в рамках которой пообещал сосредоточить внимание профильных агентств на пропаганде здорового образа жизни.

Ранее США опубликовали документы о покушении на Кеннеди.