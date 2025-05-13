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В МИД РФ заявили о стремлении Франции, Британии и ФРГ затянуть конфликт на Украине

МИД РФ: Франция, Британия и ФРГ добиваются затягивания конфликта на Украине
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Roman Chop/AP

Франция, Великобритания и Германия намеренно затягивают конфликт на Украине, стремясь к поражению России и смене ее политического режима. Такое заявление ТАСС сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам дипломата, западные страны, несмотря на «словесную шелуху», продолжают курс на изоляцию Москвы и экономическое давление.

«По всем четырем направлениям — военное поражение, изоляция, удушение экономики и смена режима — они потерпели фиаско. Однако это не останавливает их попыток», — подчеркнул Грушко.

Он прокомментировал действия Парижа, Лондона и Берлина в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина провести переговоры в Стамбуле. Замглавы МИД отметил, что Запад игнорирует дипломатические инициативы, сохраняя деструктивную позицию.

12 мая официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Запада добиваются введения режима 30-дневного прекращения огня на Украине, чтобы дать Киеву возможность передышки.

Ранее американский полковник спрогнозировал скорое устранение Зеленского.

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