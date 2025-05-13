Кандидат в президенты Польши сделал предвыборное обещание по Украине

Кандидат в президенты Польши Ментцен обещает не допустить Украину в НАТО

Кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен пообещал не допустить вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что не согласится на отправку польских войск на Украину. По его словам, республика не может вступить в российско-украинский конфликт и не хочет быть в него втянутой.

Также Ментцен заявил, что Варшава не рассматривает вопросы границы России и Украины или принадлежности Крыма как значимые для своих интересов.

В феврале Ментцен заявил, что властям Украины необходимо отменить в стране культ лидера националистов Степана Бандеры.

1 декабря прошлого года он пообещал, что не позволит втянуть страну в «войну за Крым и Донбасс» и не допустит, чтобы польские военные оказались на Украине.

До этого Ментцен сказал, что власти Украины должны смириться с территориальными потерями в целях урегулирования украинского конфликта.

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