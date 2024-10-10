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В Польше призвали Украину смириться с утратой территорий

Кандидат в президенты Польши Ментцен: Киеву нужно смириться с утратой территорий

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Власти Украины должны смириться с территориальными потерями в целях урегулирования украинского конфликта. Об этом в эфире Radio Zet заявил кандидат в президенты Польши от правого политического объединения «Конфедерация» Славомир Ментцен.

«Приостановление этого конфликта увеличивает вероятность сохранения суверенной Украины. В настоящее время украинцы уступают — чем дольше эта война будет идти, тем в худшей ситуации будет Украина», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

До этого итальянская газета Corriere della Sera писала, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к прекращению огня по сложившейся линии фронта без признания потери Украиной территорий, в обмен Киев хочет гарантии безопасности Запада.

При этом советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг сообщения о готовности к прекращению огня.

Ранее Песков оценил сообщения о готовности Украины к прекращению огня.

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