Кандидат в президенты Польши: нам не важно, чей Крым и где граница РФ с Украиной

Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен заявил, что Варшава не рассматривает вопросы границы России и Украины или принадлежности Крыма как значимые для своих интересов. Об этом он сообщил в ходе предвыборных дебатов, передает РИА Новости.

«То, где пройдет граница между Украиной и Россией и кому принадлежит Крым, не находится в сфере наших приоритетов», — подчеркнул Ментцен, представляющий коалицию националистов и евроскептиков «Конфедерация».

В феврале Ментцен заявил, что властям Украины необходимо отменить в стране культ лидера националистов Степана Бандеры.

1 декабря прошлого года он пообещал, что не позволит втянуть страну в «войну за Крым и Донбасс» и не допустит, чтобы польские военные оказались на Украине.

До этого Ментцен сказал, что власти Украины должны смириться с территориальными потерями в целях урегулирования украинского конфликта.

Ранее во Франции заявили о возможной отмене выборов в Польше.