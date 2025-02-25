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В Польше потребовали от Украины отменить культ Бандеры

Кандидат в президенты Польши Ментцен: Украина должна отменить культ Бандеры
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Александр Мазуркевич/РИА «Новости»

Властям Украины необходимо отменить в стране культ лидера националистов Степана Бандеры. Об этом заявил кандидат в президенты Польши от партии «Конфедерация» Славомир Ментцен, пишет издание DoRzeczy.pl.

«Украина должна как можно скорее положить конец культу Степана Бандеры», — подчеркнул политик.

Ментцен подчеркнул, что Бандера является террористом, который виновен в уничтожении 100 тысяч поляков.

17 января бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украина должна отказаться от культа Бандеры, если она хочет стать членом Европейского союза. По его словам, после «оранжевой революции» украинская элита сделала бандеризм своим идейным фундаментом. Он добавил, что на Украине много памятников бандеровским преступникам, а также названий улиц и стадионов.

В конце декабря 2024 года сообщалось, что в городе Славянске Донецкой народной республики, находящемся под контролем Украины, появились плакаты с Бандерой.

Бандера — пособник гитлеровцев, лидер «Организации украинских националистов» (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ). Он был одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России).

Ранее стало известно, что на Украине появятся детские комиксы о националисте Бандере.

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