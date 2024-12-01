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Кандидат в президенты Польши пообещал не втягивать страну в войну за Крым и Донбасс

Кандидат в президенты Ментцен: Польша не будет воевать за Крым и Донбасс

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Fot.Tedi/Global Look Press

Кандидат в президенты Польши от партии «Конфедерация» Славомир Ментцен заявил, что не позволит втянуть страну в «войну за Крым и Донбасс» и не допустит, чтобы польские военные оказались на Украине. Его слова приводит Do Rzeczy.

По его словам, Польша должна быть «сильной, с сильной армией, которая охраняет и защищает Польшу, а не другие страны, которую не посылают на восток» для участия в чужом военном конфликте. Ни один солдат не окажется на территории Украины, и не будет сражаться «за Крым и Донбасс», подчеркнул он.

«Я бы также хотел, чтобы Польша была гордой, суверенной, которая сама принимает решения, которая не должна спрашивать согласия Берлина, Брюсселя или Вашингтона по каждому вопросу, которая гордится своей прекрасной историей, проводит серьезную историческую политику, проводит напористую внешнюю политику», — сказал Ментцен.

До этого действующий польский президент Анджей Дуда признал наличие «огромных проблем» в отношениях с Украиной, которые все равно возникают на фоне регулярных контактов на высшем уровне.

Ранее в Польше раскритиковали заявление об отправке войск НАТО на Украину.

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