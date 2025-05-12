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Депутат Госдумы заявил, что MI6 блокирует урегулирование между Индией и Пакистаном

Депутат Шхагошев: MI6 блокирует урегулирование между Нью-Дели и Исламабадом
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Matt Dunham/AP

Попытки урегулировать конфликт между Индией и Пакистаном блокирует британская разведка MI6. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев в беседе с РИА Новости.

«Пока не выключить из процесса провокационные действия MI6, любые попытки разрешить конфликт через переговоры сторон между Индией и Пакистаном безуспешны», — отметил он.

Шхагошев добавил, что британское вмешательство является «главным детонатором конфликта».

Незадолго до этого премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия в настоящее время приостановила удары по Пакистану. Нью-Дели будет принимать дальнейшие решения в соответствии с действиями Исламабада, добавил он.

Позже стало известно, что Пакистан завершил военную операцию «Буньян-ун-Марсус», начавшуюся в ответ на действия Индии.

Обострение отношений между двумя странами началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за это на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт оценил вероятность ядерного конфликта между Индией и Пакистаном.

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Конфликт Индии и Пакистана
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