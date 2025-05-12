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СМИ: Германия отказалась от публичных обсуждений возможной отправки Украине ракет Taurus

Euractiv: Берлин не будет публично обсуждать возможную поставку Taurus Киеву
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Angelika Warmuth/Reuters

Германия отказалась от публичных обсуждений возможной отправки Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом пишет издание Euractiv.

«Вскоре после вступления [Фридриха] Мерца в должность [канцлера ФРГ] правительство решило вернуться к режиму секретности в отношении поставок конкретных систем вооружения, включая Taurus, и продолжило преуменьшать их эффективность», — говорится в публикации.

Представитель министерства обороны ФРГ подчеркнул, что правительство должно было «не привлекать особого внимания к Taurus». По его словам, поставка крылатых ракет была «совершенно переоценена» в публичных дебатах с точки зрения ее эффекта.

Представитель канцлера Штефан Корнелиус подтвердил, что это также отражает точку зрения Мерца.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне Мерц объявил о прекращении публичных дискуссий по вопросам военной поддержки Украины, включая поставки оружия и боеприпасов. Он признал, что интерес общества к этой теме оправдан, но подчеркнул необходимость «стратегической сдержанности».

14 апреля Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

В Госдуме агрессивные заявления будущего канцлера объяснили желанием встроиться в антироссийскую политику, ведомую Францией и Британией. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерца призвали не быть как Шольц и передать Украине Taurus.

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