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Французский политик заявил, что европейские лидеры стремятся к войне

Политик Филиппо: европейские лидеры стремятся к войне, когда все ждут мира
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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Лидеры европейских стран стремятся к войне, когда все остальные ждут мира. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо в социальной сети Х (бывший Twitter).

К своей публикации Филиппо прикрепил снимок смеющихся глав Франции, Германии и Великобритании. Он подчеркнул, что «три плохо одетых клоуна, смеясь и возбуждаясь, устремляются к войне», когда остальные требуют мира.

Политик добавил, что эти люди позорят свои страны в глазах всего мира.

Незадолго до этого министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии и Испании, а также глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после встречи в Лондоне сообщили о планах и далее поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, а также указали на важность предоставления Украине «гарантий безопасности». По словам министров, это включает в себя «изучение возможности создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил».

10 мая глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что участники «коалиции желающих» достигли прогресса в вопросе отправки воинских контингентов на территорию Украины, чтобы «сдержать любую агрессию» против республики. В то же время он не захотел «опережать обсуждения», которые ведут европейские военные с командующими ВСУ.

Ранее на Украине заявили о дипломатическом тупике Зеленского по конфликту с РФ.

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