Трамп заявил о грамотных действиях Ирана на переговорах с США

Иран грамотно действует на переговорах с США о своей ядерной программе. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами, пишет «Интерфакс».

«Они действуют очень грамотно прямо сейчас», — отметил он.

По словам главы Белого дома, Тегеран «ведет переговоры с умом». При этом Трамп добавил, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

Накануне в Маскате завершился четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве оманской стороны. Переговоры возобновились спустя двухнедельный перерыв. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй — в итальянском Риме 19 апреля.

По информации телеканала IRIB, Иран и США проведут пятый раунд переговоров по иранской ядерной программе в ближайшее время.

До этого спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, представляющий президента США Дональда Трампа на переговорах с Тегераном, заявил, что Иран официально заверил Белый дом в отсутствии стремления к разработке ядерного оружия. По словам Уиткоффа, подтверждением искренности этих намерений должен стать отказ от обогащения урана.

Ранее в Иране заявили о противоречивых позициях США на переговорах.