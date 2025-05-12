Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рябков обсудил с послом Турции региональную и международную повестку

Рябков обсудил с послом Турции взаимодействие в рамках многосторонних механизмов
close
Владимир Баранов/РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с послом Турции в России Танжу Бильгичем взаимодействие Москвы и Стамбула в рамках многосторонних механизмов. Об этом сообщили в российском МИД.

Ведомство рассказало, что между дипломатами состоялся обмен мнениями по ряду аспектов региональной и международной повестки дня, а также они продолжили обсуждение вопросов взаимодействия Москвы и Анкары «в рамках многосторонних механизмов».

В МИД РФ подчеркнули, что встреча Рябкова и Бильгича прошла в конструктивном ключе.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. По словам российского лидера, их смысл состоит в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности начать прямые переговоры с Россией при условии прекращения огня.

Ранее в Европе назвали условие, при котором встреча в Стамбуле не будет иметь смысла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами