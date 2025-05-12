Рябков обсудил с послом Турции региональную и международную повестку

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с послом Турции в России Танжу Бильгичем взаимодействие Москвы и Стамбула в рамках многосторонних механизмов. Об этом сообщили в российском МИД.

Ведомство рассказало, что между дипломатами состоялся обмен мнениями по ряду аспектов региональной и международной повестки дня, а также они продолжили обсуждение вопросов взаимодействия Москвы и Анкары «в рамках многосторонних механизмов».

В МИД РФ подчеркнули, что встреча Рябкова и Бильгича прошла в конструктивном ключе.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. По словам российского лидера, их смысл состоит в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности начать прямые переговоры с Россией при условии прекращения огня.

Ранее в Европе назвали условие, при котором встреча в Стамбуле не будет иметь смысла.