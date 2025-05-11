СМИ: Зеленский заявил Трампу, что готов начать прямые переговоры с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности начать прямые переговоры с Россией при условии прекращения огня. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в окружении европейских лидеров.

В ходе переговоров в Киеве канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск совместно с Зеленским провели телефонный разговор с Дональдом Трампом. Политики заявили о готовности Украины и союзников к полному прекращению огня сроком на 30 дней, начиная с 12 мая, при условии согласия Москвы.

«Если Россия согласится на перемирие, Украина начнет мирные переговоры», — отметили собеседники издания.

В случае отказа Москвы европейские страны введут новые санкции.

Россия предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. Выступление президента прозвучало на фоне завершившихся в Москве торжеств по случаю 80-летия Победы, в которых приняли участие делегации из более чем 30 стран. Путин отдельно отметил визиты лидеров КНР, Вьетнама, Венесуэлы, а также военное участие КНДР в операциях на границе. О чем говорил президент в необычном ночном выступлении – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о необходимости долгосрочного мира вместо «рытья окопов».