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Трамп допустил ослабление санкций в отношении Сирии

Трамп: США допускают возможность ослабления санкций против Сирии
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Win McNamee/Reuters

Соединенные Штаты Америки допускают возможность ослабления санкций в отношении Сирии. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме, передает РИА Новости.

«Мы намерены принять решение в части санкций, которые мы, очень вероятно, можем ослабить. Мы можем снять их с Сирии, поскольку хотим дать им шанс начать с чистого листа», — сказал глава Белого дома.

1 мая дипломаты США провели переговоры с представителями новых властей Сирии в Нью-Йорке. Официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс подчеркнула, «любая нормализация отношений в будущем» между Вашингтоном и Дамаском «или отмена санкций» США в отношении Сирии будут зависеть от выполнения требований, изложенных Белым домом.

12 мая газета The Times сообщила, что власти Сирии ради отмены санкций готовы предложить США доступ к разработке природных ресурсов по образцу соглашения Вашингтона с Киевом.

Ранее США выдвинули Сирии условия для смягчения санкций.

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