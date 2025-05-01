Дипломаты США провели переговоры с представителями властей Сирии в Нью-Йорке

Дипломаты Соединенных Штатов Америки провели переговоры с представителями новых властей Сирии в Нью-Йорке. Об этом заявила официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс в ходе общения с журналистами, пишет ТАСС.

Встреча делегаций состоялась 29 апреля, отметила она. Брюс подчеркнула, «любая нормализация отношений в будущем» между Вашингтоном и Дамаском «или отмена санкций» США в отношении Сирии будут зависеть от выполнения требований, изложенных американской стороной. В частности, речь идет о том, что новым сирийским властям «следует полностью отказаться от терроризма» и подавлять его, добавила представитель госдепа.

Незадолго до этого информационное агентство SANA писало, что министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани поблагодарил США за конструктивное обсуждение будущего арабской страны. Делегация Сирии подчеркнула необходимость полной отмены санкций и предоставления народу республики возможности «жить достойно и свободно», добавило издание.

В феврале директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак высказал мнение, что Запад не будет торопиться со снятием санкций против Дамаска, поскольку это необходимо для сохранения рычагов давления на новые власти Сирии.

Ранее США потребовали от Дамаска разрешить операции в Сирии в обмен на снятие санкций.