Политолог раскрыл, что Макрон хранит в «секретном маленьком пакетике»

В пакетике, который президент Франции Эммануэль Макрон прятал от журналистов, могло находиться лекарство. Об этом написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков.

«Что же это за секретный маленький пакетик? Те, кто считает Макрона плохим, считают, что это кокаин», — заявил специалист.

Он отметил, что сам президент Франции хранит молчание по поводу содержимого пакетика, несмотря на внимание десятков СМИ. По мнению Маркова, внутри находится лекарство от болезни, которую лидер скрывает от общественности.

11 мая в сети появилось видео с Макроном, прячущим в карман странный «пакетик». Оно было снято, когда репортеры застали врасплох европейских политиков во время поездки в Киев. Президент Франции при появлении прессы под объективами камер с неловкой улыбкой спешно убрал «пакетик» со стола и спрятал его в карман. В интернете после этого развернулось широкое обсуждение по поводу его содержимого.

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