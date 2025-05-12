Посла РФ вызвали в МИД Польши на фоне закрытия российского генконсульства

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла РФ в стране Сергея Андреева. Об этом журналистам рассказала заместитель главы внешнеполитического ведомства республики Хенрыка Мосциская-Дендыс, пишет РИА Новости.

«Посол РФ вызван сегодня <...> на 15:00 (16:00 мск — «Газета.Ru»)», — сказала дипломат.

12 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в своих социальных сетях сообщил, что власти страны решили закрыть генеральное консульство РФ в Кракове. По его словам, Варшава пошла на такой шаг после того, как получила «доказательства совершения российскими спецслужбами» диверсионного акта в отношении торгового центра на улице Марывильской. Речь идет о пожаре, произошедшем на территории комплекса в 2024 году. Из-за этого здание полностью сгорело.

Позже ситуацию прокомментировала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Она назвала решение польских властей «неадекватным шагом» и заявила, что Москва в ближайшее время ответит на действия Варшавы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал США усилить давление на РФ.