Польша признала трех российских дипломатов персонами нон грата

Замглавы МИД Польши Хенрыка Мосьцицкая-Дендыс заявила на брифинге, что трое дипломатов из российского генконсульства в Кракове признаны персонами нон грата. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это решение касается только дипломатов. Вспомогательного, административного персонала это решение не касается», — сказала замглавы внешнеполитического ведомства.

Мосьцицкая-Дендыс уточнила, что в российском генконсульстве в Кракове аккредитованы три дипломата и четыре сотрудника административно-технического персонала. По ее словам, генконсульство РФ в Кракове должно завершить свою работу не ранее чем через 30 дней.

12 мая глава польского МИД Радослав Сикорский в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел европейских стран в Лондоне заявил, что Варшава готова к ответу Москвы на закрытие российского консульства в Кракове. По словам министра, Польша готова к тому, что Россия может закрыть одно из оставшихся на российской территории польских консульств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ответные шаги на закрытие генконсульства РФ в Кракове последуют в ближайшее время. Она отметила, что Польша сознательно продолжает обрушать отношения с Россией, действуя против интересов граждан.

Ранее премьер Польши потребовал от России «немедленного и безоговорочного прекращения огня».