Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Владелец здания генконсульства РФ в Кракове не продлит аренду после решения МИД

PAP: владелец здания генконсульства РФ в Кракове не продлит аренду
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Польская компания PKP SA — владелец здания генконсульства РФ в Кракове — не намерена продлевать договор аренды после получения официального решения министерства иностранных дел об отзыве согласия на работу этого консульства. Об этом представитель PKP Михал Штильгер рассказал агентству РАР, передает РИА Новости.

«‎После получения официального решения с позицией министерства иностранных дел мы сможем предпринять дальнейшие шаги и, таким образом, не продлевать договор аренды с консульством как в виде разрешений на использование, так и в виде нового договора», — сказали Штильгер.

Там отметили, что консульство РФ в здании на улице Бискупя, 7 находилось около 20 лет. В 2014 году с российской стороной был заключен договор аренды на десятилетний срок. После аренда осуществлялась на основе краткосрочных разрешений, уточнили в PKP.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что решение польских властей закрыть российское генеральное консульство в Кракове является «звеном цепи» по сворачиванию отношений между Варшавой и Москвой, и так находящихся в плачевном состоянии.

12 мая польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что власти республики решили закрыть российское генеральное консульство в Кракове. Руководство страны пошло на такой шаг после того, как в его распоряжении появились «доказательства совершения спецслужбами» РФ диверсионного акта в отношении торгового центра. Речь идет о пожаре в торговом комплексе на улице Марывильской в Варшаве, произошедшем в 2024 году. Тогда здание полностью сгорело.

Ранее в Совете Федерации РФ оценили решение Польши закрыть российское генеральное консульство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами