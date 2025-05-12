Владелец здания генконсульства РФ в Кракове не продлит аренду после решения МИД

Польская компания PKP SA — владелец здания генконсульства РФ в Кракове — не намерена продлевать договор аренды после получения официального решения министерства иностранных дел об отзыве согласия на работу этого консульства. Об этом представитель PKP Михал Штильгер рассказал агентству РАР, передает РИА Новости.

«‎После получения официального решения с позицией министерства иностранных дел мы сможем предпринять дальнейшие шаги и, таким образом, не продлевать договор аренды с консульством как в виде разрешений на использование, так и в виде нового договора», — сказали Штильгер.

Там отметили, что консульство РФ в здании на улице Бискупя, 7 находилось около 20 лет. В 2014 году с российской стороной был заключен договор аренды на десятилетний срок. После аренда осуществлялась на основе краткосрочных разрешений, уточнили в PKP.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что решение польских властей закрыть российское генеральное консульство в Кракове является «звеном цепи» по сворачиванию отношений между Варшавой и Москвой, и так находящихся в плачевном состоянии.

12 мая польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что власти республики решили закрыть российское генеральное консульство в Кракове. Руководство страны пошло на такой шаг после того, как в его распоряжении появились «доказательства совершения спецслужбами» РФ диверсионного акта в отношении торгового центра. Речь идет о пожаре в торговом комплексе на улице Марывильской в Варшаве, произошедшем в 2024 году. Тогда здание полностью сгорело.

Ранее в Совете Федерации РФ оценили решение Польши закрыть российское генеральное консульство.