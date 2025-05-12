Владелец здания генконсульства РФ в Кракове не продлит аренду после решения МИД

Польская компания PKP SA — владелец здания генконсульства РФ в Кракове — не намерена продлевать договор аренды после получения официального решения министерства иностранных дел об отзыве согласия на работу этого консульства. Об этом представитель PKP Михал Штильгер рассказал агентству РАР, передает РИА Новости.
«После получения официального решения с позицией министерства иностранных дел мы сможем предпринять дальнейшие шаги и, таким образом, не продлевать договор аренды с консульством как в виде разрешений на использование, так и в виде нового договора», — сказали Штильгер.
Там отметили, что консульство РФ в здании на улице Бискупя, 7 находилось около 20 лет. В 2014 году с российской стороной был заключен договор аренды на десятилетний срок. После аренда осуществлялась на основе краткосрочных разрешений, уточнили в PKP.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что решение польских властей закрыть российское генеральное консульство в Кракове является «звеном цепи» по сворачиванию отношений между Варшавой и Москвой, и так находящихся в плачевном состоянии.
12 мая польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что власти республики решили закрыть российское генеральное консульство в Кракове. Руководство страны пошло на такой шаг после того, как в его распоряжении появились «доказательства совершения спецслужбами» РФ диверсионного акта в отношении торгового центра. Речь идет о пожаре в торговом комплексе на улице Марывильской в Варшаве, произошедшем в 2024 году. Тогда здание полностью сгорело.
Ранее в Совете Федерации РФ оценили решение Польши закрыть российское генеральное консульство.