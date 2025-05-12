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В правительстве Германии высказались о возможных переговорах по Украине в Турции

Правительство Германии: Берлин готов поддержать Киев на переговорах в Стамбуле
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Michael Sohn/AP

Берлин готов оказать поддержку Киеву на переговорах с Москвой, которые могут состояться в турецком городе Стамбуле. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что в немецком кабинете министров выразили готовность присутствовать на встрече в Турции.

«По существу, речь будет идти о переговорах между РФ и Украиной. <...> Тем не менее будет предложена поддержка со стороны европейских партнеров», — подчеркнул Корнелиус.

Также журналисты поинтересовались у него, состоятся ли переговоры в Стамбуле, если Москва откажется от перемирия с Киевом. Представитель правительства Германии отметил, что решение может принять только Украина.

В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в ходе которого предложил Украине возобновить прямые переговоры. Как он сказал, Москва и Киев могли бы организовать встречу 15 мая в Стамбуле.

Комментируя заявление российского коллеги, украинский лидер Владимир Зеленский потребовал ввести в зоне боевых действий режим прекращения огня. Он добавил, что лично будет ждать Путина в турецком городе, если перемирие вступит в силу.

Ранее в Совете Федерации РФ назвали уловкой заявление Зеленского о встрече с Путиным.

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Переговоры о мире на Украине
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