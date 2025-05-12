Адвокат Евгении Гуцул заявил о планах Молдавии лишить ее статуса главы Гагаузии

Адвокат Сергей Морару заявил, что власти Молдавии хотят лишить Евгению Гуцул статуса главы Гагаузии и провести досрочные выборы в автономии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Морару, дело против Гуцул используется для того, чтобы держать ее дома и препятствовать исполнению ей служебных обязанностей.

«Вот и все, не надо быть юристом, чтобы понять это. Посмотрим, как долго будет продолжаться этот незаконный арест. Вероятно, ждут проведения процедуры отставки с должности башкана, после этого увидите, как растает необходимость содержания ее под арестом. Этот арест используется, чтобы избавиться от башкана, провести досрочные выборы, а затем не будет необходимости в этом деле», — сказал адвокат.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Политику предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Сама Гуцул вину не признает. Глава Гагаузии считает дело против нее политическим преследованием. 9 апреля суд Кишинева освободил политика из СИЗО и направил под домашний арест.

Ранее в Гагаузии прошел масштабный митинг в поддержку Гуцул.