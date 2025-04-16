В Гагаузии прошел масштабный митинг в поддержку Гуцул

РИА: около пяти тысяч человек пришли на митинг в поддержку Гуцул в Гагаузии

Около пяти тысяч человек приняли участие в митинге в Комрате в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом РИА Новости сообщили организаторы мероприятия.

Как сообщил источник, жители Гагаузии провели митинг в Комрате, чтобы поддержать Гуцул и выразить свой протест против давления со стороны Кишинева на автономию.

Собеседник агентства добавил, что по итогам мероприятия была принята резолюция с требованием восстановить все полномочия автономии, а также незамедлительно освободить Гуцул.

Среди прочего было одобрено создание комитета защиты Гагаузии. Представители новой организации должны обратиться к дипломатам, а также в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой установить мониторинг за ситуацией в автономии.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Политику предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также незаконном финансировании политической партии «Шор» и подделке документов.

Сама Гуцул не признает вину и намерена бороться за справедливость. Глава Гагаузии считает дело против нее политическим преследованием.

9 апреля суд Кишинева освободил Гуцул из СИЗО и направил под домашний арест. Адвокаты политика ищут возможность для ее возвращения к обязанностям главы Гагаузской автономии.

Ранее апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство об аресте Гуцул.