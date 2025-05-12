Главе Гагаузии продлили домашний арест

Суд Кишинева продлил арест глава Гагаузии Евгении Гуцул до 13 июня. Это следует из решения суда, передает ТАСС.

Суд принял решение о продлении домашнего ареста в отношении Гуцул еще на 30 дней.

«Одобряется ходатайство о продлении домашнего ареста в отношении Евгении Гуцул», — говорится в сообщении.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Политику предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Сама Гуцул вину не признает. Глава Гагаузии считает дело против нее политическим преследованием. 9 апреля суд Кишинева освободил политика из СИЗО и направил под домашний арест.

Ранее в Гагаузии прошел масштабный митинг в поддержку Гуцул.