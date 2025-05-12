В Турции заявили, что стороны украинского конфликта могут скоро встретиться

Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил, что в ближайшие дни стороны конфликта по Украине «соберутся вместе». Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас, как вы знаете, украинская сторона заявляет о необходимости сначала прекращения огня, потом переговоров, российская сторона о переговорах, потом прекращении огня… Это нормальный процесс», — сказал он.

По словам Фидана, турецкая сторона хочет, чтобы стороны быстрее собрались и договорились о прекращении огня.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что подготовка прямых переговоров между российским и украинским лидерами «велась и ведется», в том числе с активным участием США.

Ранее в России высказались об условиях встречи Путина и Зеленского.