В России высказались об условиях встречи Путина и Зеленского

Необходимо понять, в каком формате должен пройти диалог лидеров России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского в Стамбуле. Об этом «Ленте.ру» сообщил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Сенатор напомнил, что в Стамбуле же проходили переговоры в 2022 году, когда стороны могли прийти к проекту возможного мирного договора. Он пояснил, что нужно сделать для урегулирования конфликта.

«Нужны не столько пафосные вещи, хотя без них не обойтись, сколько все-таки разговор на уровне тех людей, которые могут прийти к определенному пониманию одинакового будущего возможного текста», — сказал он.

По его словам, главной целью этой встречи является не диалог президентов, а начало переговоров в конструктивном ключе.

До этого Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года, во время ночного обращения 11 мая. По словам президента России, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения.

Ранее политолог назвал предложение Путина по Украине рычагом давления на Зеленского.