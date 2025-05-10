В Кремле оценили возможность давления на Россию по украинскому урегулированию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN заявил о бесполезности давления на Москву в вопросе украинского урегулирования.

По мнению представителя Кремля, Россию не «загнали в угол» угрозой новых санкций в случае отказа от предложения о 30-дневном перемирии. Он напомнил об инициативе президента Владимира Путина прекратить огонь на время празднования юбилея Победы.

«Вы слышали реакцию Киева? Мы ее тоже не слышали. Критику в адрес Киева слышали за неготовность или отказ отвечать? Нет. Если Киев готов к прекращению огня, почему не прекратить его на три дня?» — сказал Песков.

Он добавил, что у Москвы есть своя позиция по поводу прекращения огня на 30 дней, а если вспомнить историю России, то видно, что страна «устойчива к любому давлению». Представитель Кремля отметил, что РФ открыта к диалогу, и ценит усилия посредников, которые стремятся помочь урегулировать конфликт.

10 мая стало известно, что США, Евросоюз и Украина разработали совместный план по урегулированию конфликта из 22 пунктов. Как сообщил телеканал NBC, один из них включает 30-дневное прекращение огня. До этонр глава украинского МИД Андрей Сибига рассказал, что Киев выразил готовность соблюдать его с 12 мая. При этом Вашингтон готов сыграть ведущую роль в мониторинге, а впоследствии перемирие могут продлить для начавшихся переговоров. Россия пообещала подумать.

Ранее в ЕС понадеялись, что США присоединятся к «спецтрибуналу» против России.