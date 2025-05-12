В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о переговорах в Стамбуле

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала «Россия 24» назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности приехать на переговоры в Стамбул комедиантством.

По словам сенатора, Зеленский боится встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, так как у него нет никаких козырей.

«Это чистой воды спектакль, это комедиантство, потому что так встречи на высшем уровне, тем более в сложной ситуации, совершенно точно не организуются», — отметил Косачев.

В качестве примера он призвал обратить внимание на российско-американские отношения. Косачев подчеркнул, что неподготовленная встреча на высшем уровне хуже той, которая не состоялась, и напомнил о встрече Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме в феврале, которая обернулась для украинского президента полным фиаско.

До этого Косачев говорил, что Вашингтон со временем может переложить бремя по разрешению конфликта на Украине на европейских союзников.

Ранее Зеленский заявил, что будет ждать Путина в четверг в Турции при одном условии.