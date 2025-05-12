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В МИД Польши сообщили, что готовы к реакции Москвы на закрытие консульства в Кракове

Сикорский: Польша готова к ответу России на закрытие генконсульства в Кракове
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Vladislav Culiomza/Reuters

Глава польского МИД Радослав Сикорский в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел европейских стран в Лондоне заявил, что Варшава готова к ответу Москвы на закрытие российского консульства в Кракове. Трансляцию вел телеканал TVP Info.

По словам министра, Польша готова к тому, что Россия может закрыть одно из оставшихся на российской территории польских консульств.

«Конечно же, мы ожидаем, что Россия сделает [ответные шаги]», — поделился Сикорский.

До этого Сикорский сообщал, что Варшава приняла решение закрыть генконсульство РФ в Кракове.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ответные шаги на закрытие генерального консульства РФ в Кракове последуют в ближайшее время.

По ее словам, Польша сознательно продолжает обрушать отношения с Россией, действуя против интересов граждан.

Ранее Дуда обвинил Россию в имперских амбициях.

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