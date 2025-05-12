В МИД РФ отреагировали на закрытие генконсульства РФ еще в одном городе Польши

Ответные шаги на закрытие генерального консульства РФ в Кракове последуют в ближайшее время. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Польша сознательно продолжает обрушать отношения с Россией, действуя против интересов граждан.

«Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», — сказала Захарова.

О том, что Польша приняла решение закрыть генконсульство РФ в Кракове, сообщил в соцсети Х министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. Кроме того, он выдвинул обвинения против российских спецслужб, заявив, что они якобы причастны к поджогу торгового центра в Варшаве в мае 2024 года.

Это не первое генконсульство РФ, которое закрывают в Польше. В конце октября прошлого года сообщалось о закрытии генерального консульства России в городе Познани. Тогда президент Польши Анджей Дуда поставил под сомнение это решение главы МИД страны Радослава Сикорского.

По мнению польского лидера, такая мера не была вызвана реальной необходимостью и могла стать частью предвыборной кампании Сикорского.

Ранее Дуда обвинил Россию в имперских амбициях.