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В Австралии сформировали новое правительство

Премьер Австралии сформировал новое правительство страны после выборов
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ChameleonsEye/Shutterstock/FOTODOM

Новое правительство Австралии, которое сформировали по итогам всеобщих парламентских выборов, состоявшихся 3 мая 2025 года, будет приведено к присяге 13 мая. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе во время выступления перед журналистами, передает ТАСС.

Австралийская лейбористская партия, лидером которой он является, получает 92 места в Палате представителей федерального парламента страны. Это позволяет Альбанезе сформировать правительство из депутатов своей фракции.

Премьер подчеркнул, что «крупнейшая в истории фракция лейбористов в парламенте дает его партии исключительную возможность изменить страну к лучшему».

Альбанезе рассказал, что «ключевые министры прошлого кабинета продолжат исполнять свои обязанности». Среди них — главный государственный казначей Джим Чалмерс, министр финансов Кэти Галлахер, глава МИД Пенни Вонг, министр обороны и вице-премьер Ричард Марлз.

Экс-министра связи Мишель Роуленд назначили генеральным прокурором Австралии, а Мюррей Уотт станет министром окружающей среды и водных ресурсов.

Новый кабмин в составе 30 человек приведут к присяге 13 мая. После этого состоится первое заседание правительства Австралии в полном составе.

Всеобщие парламентские выборы состоялись в Австралии 3 мая. По их результатам лейбористам удалось сохранить большинство. Лидер оппозиции Питер Даттон от имени Либеральной партии признал поражение. Он взял на себя полную ответственность за неудачу избирательной кампании и поздравил Альбанезе с победой.

Ранее премьер Австралии рассказал о приоритете своей работы после переизбрания.

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