Лидер оппозиционной партии Австралии Даттон признал поражение на выборах

Лидер австралийской оппозиции Питер Даттон от имени Либеральной партии (в коалиции с Национальной партией) признал поражение на прошедших в субботу федеральных выборах. Об этом сообщает ТАСС.
В своем заявлении в штаб-квартире партии Даттон взял на себя полную ответственность за неудачу избирательной кампании, заявив: «мы не добились достаточных успехов в ходе этой кампании. Сегодня это стало очевидным».
Даттон также поздравил премьер-министра Энтони Альбанезе с победой, отметив его достижения.
«Я сказал премьер-министру, что он должен очень гордиться тем, чего достиг», — сказал Даттон.
По предварительным данным избирательной комиссии, правящая Лейбористская партия Альбанезе добилась победы на выборах.
До этого в Молдавии призвали сажать на 15 лет за воспрепятствование голосованию диаспоры.
Ранее Путин уволил посла РФ в Австралии.