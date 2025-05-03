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Лидер оппозиционной партии Австралии Даттон признал поражение на выборах

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон признал поражение на выборах
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ChameleonsEye/Shutterstock/FOTODOM

Лидер австралийской оппозиции Питер Даттон от имени Либеральной партии (в коалиции с Национальной партией) признал поражение на прошедших в субботу федеральных выборах. Об этом сообщает ТАСС.

В своем заявлении в штаб-квартире партии Даттон взял на себя полную ответственность за неудачу избирательной кампании, заявив: «мы не добились достаточных успехов в ходе этой кампании. Сегодня это стало очевидным».

Даттон также поздравил премьер-министра Энтони Альбанезе с победой, отметив его достижения.

«Я сказал премьер-министру, что он должен очень гордиться тем, чего достиг», — сказал Даттон.

По предварительным данным избирательной комиссии, правящая Лейбористская партия Альбанезе добилась победы на выборах.

До этого в Молдавии призвали сажать на 15 лет за воспрепятствование голосованию диаспоры.

Ранее Путин уволил посла РФ в Австралии.

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