Премьер-министр Австралии рассказал о приоритете после переизбрания

Премьер Австралии Энтони Альбаниз назвал снижение студенческих долгов на 20% приоритетом своей работы после переизбрания. Его слова приводит Associated Press.

На фоне роста цен на недвижимость все большее число молодых австралийцев сталкиваются с высокой закредитованностью из-за необходимости выплатить также кредиты на обучение. Законопроект о списании долгов, по словам Альбаниза, станет первым документом, который он направит в парламент после возобновления его работы в июле.

Отмечается, что Альбаниз пришел к власти в результате первых выборов в стране, на которых число молодых избирателей было меньше числа избирателей из поколения «бэби-бумеров», то есть родившихся в период 1945-1964 годов.

До этого лейбористы одержали победу на парламентских выборах в Австралии.

Ранее на Тайване женщина, принимавшая студента из Австралии, подсыпала ему крысиный яд.