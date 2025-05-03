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Лейбористы сохранили большинство в парламенте Австралии по итогам выборов

Лейбористы по предварительным данным выиграли парламентские выборы в Австралии
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Depositphotos

Лейбористская партия Австралии по итогам выборов в парламент на данный момент получает необходимое количество мест в парламенте для формирования большинства. Об этом сообщает 9news со ссылкой на промежуточные данные избиркома.

Лейбористы получают 89 мест в 150-местной нижней палате парламента, при необходимом минимуме в 76 мест. Либеральная партия получает 37 мест в парламенте.

Таким образом, у действующего премьер-министра Энтони Элбаниза есть большие шансы сохранить свой пост. При этом развитии событий он станет первым премьер-министром Австралии с 2004 года, который будет управлять правительством второй срок подряд.

Лидер австралийской оппозиции Питер Даттон от имени Либеральной партии (в коалиции с Национальной партией) уже признал поражение на прошедших в субботу федеральных выборах.

Ранее Путин уволил посла РФ в Австралии.

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