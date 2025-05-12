Якутский министр извинился за суповой набор для ветеранов ко Дню Победы

Министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров извинился перед ветеранами отрасли за недостойные подарки к 80-летию Победы, им вручат другие подарочные наборы. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.

Речь идет о просроченном суповом наборе, который власти Якутии подарили 96-летнему ветерану Великой Отечественной войны Таисии Хромовой на 9 Мая. С жалобой на инцидент обратились ее внуки. Они объяснили, что женщине подарили суповой набор из костей курицы, изготовленный в июле 2024 года, и творожок с ряженкой.

«Приношу извинения перед ветеранами и их родными от себя лично, от имени нашего министерства и всех работников отрасли. В ближайшие дни мы поздравим наших уважаемых ветеранов, наших наставников повторно, с вручением других подарочных наборов», — заявил он.

Министр отметил, что ветеранов не хотели расстроить. Александров подчеркнул, что подход к выбору подарков должен быть внимательным и вдумчивым. По факту инцидента с суповым набором проведут внутреннюю проверку. Политик добавил, что ветераны являются теми людьми, чей подвиг бесценен и власти Якутии приложат все усилия, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.

До этого мэру Томска пришлось извиняться перед 98-летним ветераном ВОВ Федором Бондаренко, которому во время военного парада 9 мая стало плохо, а заммэра не разрешил ему дать воды, так как это «портило картинку для телевидения».

В результате мужчине пришлось вызывать скорую помощь, потому что самостоятельно с трибуны он не смог уйти. У ветерана диагностировали высокое давление, обезвоживание, у него поднялась температура до 38°C.

Ранее сообщалось, что для гостей московского парада в честь 80-летия Победы на трибунах подготовили подарки.