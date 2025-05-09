Для гостей московского парада в честь 80-летия Победы на трибунах подготовили подарки

ТАСС: для почетных гостей Парад Победы в Москве подготовили рюкзаки с подарками

В честь 80-летия Великой Победы организаторы Парада на Красной площади подготовили специальные подарки для почетных гостей мероприятия. Об этом пишет ТАСС.

Каждое место на трибунах у Кремлевской стены было заранее оснащено индивидуальным комплектом с памятными наборами. Сами подарки оформлены в армейском стиле — гости получат рюкзаки с символикой юбилея Победы. Внутри — теплые флисовые пледы цвета хаки, ветровки, а также стилизованные пилотки, которые особенно пригодятся в прохладное майское утро.

Кроме того, участникам праздника вручат репринт выпускa «Вечерней Москвы» от 9 мая 1945 года с историческим сообщением о капитуляции Германии, настольную игру «Штурм Берлина», посвященную ключевым сражениям Великой Отечественной, а также сборник «Василия Теркина» Александра Твардовского.

Чтобы максимально насладиться зрелищем парада, в подарочные наборы включили и бинокли — благодаря им гости могут рассмотреть все детали праздничного шествия.

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