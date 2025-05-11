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Ветерану в Якутске подарили просроченный суповой набор в честь 9 Мая

Минсельхоз Якутии заменил испорченный подарок ветерану в честь Дня Победы
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Антон Жондоров/VK

В министерстве сельского хозяйства Якутии исправили ситуацию с просроченным подарком для 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Таисии Хромовой. Взамен испорченных продуктов ей выдали свежие и букет цветов, пишет SakhaDay.ru.

С жалобой обратились внуки ветерана, которых расстроило отношение якутских властей к участнице ВОВ. В честь 80-летия Победы их бабушке подарили открытку с подписью министра сельского хозяйства Якутии Артема Александрова, а также суповой набор из костей курицы, изготовленный в июле 2024 года, и творожок с ряженкой.

Как пишет портал, вечером 10 мая Таисию Хромову навестил замминистра сельского хозяйства Якутии. Он поздравил ветерана с Днем Победы, извинился за возникшую ситуацию и вручил ей свежие продукты.

Внутри министерства будет проведена проверка, в ходе которой выявят виновных в случившемся. Там пообещали проследить, чтобы впредь ветеранов чествовали достойно.

До этого мэру Томска пришлось извиняться перед 98-летним ветераном ВОВ Федором Бондаренко, которому во время военного парада 9 мая стало плохо, а заммэра не разрешил ему дать воду, так как это «портило картинку для телевидения». В результате мужчине пришлось вызывать скорую помощь, потому что самостоятельно с трибуны он не смог уйти. У ветерана диагностировали высокое давление, обезвоживание, у него поднялась температура до 38.

Ранее сообщалось, что для гостей московского парада в честь 80-летия Победы на трибунах подготовили подарки.

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