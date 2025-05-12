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Посол Британии дал совет Трампу в отношении России

Посол Мендельсон призвал Трампа подумать, как он будет достигать мира на Украине
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Leah Millis/Reuters

Посол Великобритании в США Питер Мендельсон призвал администрацию Белого дома во главе с Дональдом Трампом подумать, как она будет достигать мира на Украине в текущих условиях. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Я считаю, что администрации президента США сейчас нужно подумать, как она собирается достигать своей цели мира. Этой цели можно достичь только тогда, когда Россия, Путин выполнят предложения Зеленского и украинцев, а именно 30-дневное прекращение огня, в течение которого могут состояться переговоры», — сказал Мендельсон.

По его утверждению, Россия якобы не заинтересована в мире на Украине. Москва стремится на переговорах поставить под сомнение «само существование» республики, утверждает посол. В то же время дипломат порадовался, что Киев выразил согласие на временное прекращение огня, как и просил Вашингтон.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в Британии заявили, что Трамп встал на сторону Путина.

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