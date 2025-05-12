Трамп поддержал инициативу лидеров ЕС об ужесточении санкций против России

Президент США Дональд Трамп в частном порядке поддержал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Польши Дональда Туска о санкциях против России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседника агентства, Трамп одобрил заявление лидеров ЕС и дал понять, что поддержит их в вопросе санкционного давления, если это будет необходимо.

Лидеры ЕС 10 мая прибыли в Киев. В рамках встречи так называемой коалиции желающих они подтвердили поддержку Украины и пригрозили Москве ужесточением ограничений.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о бесполезности давления на Москву в вопросе украинского урегулирования.

По мнению представителя Кремля, Россию не «загнали в угол» угрозой новых санкций в случае отказа от предложения о 30-дневном перемирии. Он напомнил об инициативе президента Владимира Путина прекратить огонь на время празднования юбилея Победы.

Ранее в США заявили об очень сильном положении Путина на переговорах.