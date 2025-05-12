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Появились подробности о переговорах между Индией и Пакистаном

Hindustan Times: переговоры между Индией и Пакистаном будут вести только военные
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Danish Ismail/Reuters

Индия будет вести переговоры с Пакистаном только на уровне военных, политических контактов не будет. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

«Единственные переговоры, которые будут между Индией и Пакистаном, будут вестись между командующими военными операциями и напрямую, никаких политических разговоров не будет», — заявили собеседники издания.

Они отметили, что никаких контактов между советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом и главой МИД страны Субраманьямом Джайшанкаром и их пакистанскими визави не было.

Кроме того, индийские власти считают, что с Исламабадом нечего обсуждать по кашмирскому вопросу, кроме возвращения Индии «незаконно оккупированных» территорий, и обсуждения этого вопроса должны вестись напрямую, сказали источники.

10 мая телеканал News18 сообщал, что высокопоставленные военные Индии и Пакистана провели первый после начала эскалации конфликта телефонный разговор. В ходе разговора пакистанская сторона заявила о желании провести встречу с индийскими коллегами.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели — индийская сторона начала свою операцию против «террористической инфраструктуры» в Пакистане тремя днями ранее. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире был совершен террористический акт. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ночь на линии контроля в Джамму и Кашмире впервые за последние дни прошла спокойно.

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