Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Состоялся первый с начала эскалации разговор военных Индии и Пакистана

News18: военные Пакистана попросили индийских коллег о встрече
close
Mukesh Gupta/Reuters

Высокопоставленные военные Индии и Пакистана провели первый после начала эскалации конфликта телефонный разговор. Об этом сообщил индийский телеканал News18.

Отмечается, что в ходе разговора пакистанская сторона заявила о желании провести встречу с индийскими коллегами.

По словам собеседника телеканала, ситуация в Пакистане оценивается как «плохая», что подтолкнуло власти страны к взаимодействию с Нью-Дели. С индийской стороной были установлены каналы связи для организации встречи между представителями обеих стран.

Подтверждения этой информации со стороны официальных властей обеих стран пока не было.

До этого сообщалось, что пакистанская армия уничтожила аэродром в индийском городе Бхатинда, а также авиабазу в индийском городе Акхнур.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире был совершен террористический акт. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в индийских ВС заявили, что Пакистан перебрасывает войска для наступления на Индию.

Все новости на тему:
Конфликт Индии и Пакистана
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами