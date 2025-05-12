Трамп подпишет указ о снижении стоимости рецептурных лекарств

Трамп пообещал американцам снижение цен на лекарства на 30–80%

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который снизит стоимость рецептурных лекарств на 30–80% по всей стране. Об этом глава Белого дома заявил в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что 12 мая в 9:00 (16:00 мск) подпишет «один из самых исторических указов в истории страны».

Трамп назвал данное решение политикой «наиболее благоприятствуемой нации». По его словам, данная мера направлена на устранение несправедливо высоких цен на лекарственные препараты в США по сравнению с другими государствами.

Накануне Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что его следующий пост будет «одним из самых важных и влиятельных» из всех, которые он когда-либо публиковал.

Свое обращение он закончил призывом к пользователям: «Наслаждайтесь».

До этого глава Торговой палаты США Сюзанн Кларк направила письмо администрации главы Белого дома Дональда Трампа с просьбой срочно отменить пошлины на импорт, чтобы избежать рецессии.

Ранее Белый дом раскритиковал планы Amazon указывать влияние пошлин в цене товаров.