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Белый дом раскритиковал планы Amazon указывать влияние пошлин в цене товаров

Белый дом назвал враждебными планы Amazon указывать эффект пошлин в цене товаров
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Carlos Barria/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт раскритиковала компанию Amazon из-за намерения наносить дополнительную маркировку на товары, чтобы показывать покупателям рост их стоимости из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин. Об этом сообщает ТАСС.

«Я только что закончила телефонный разговор с президентом по поводу этого заявления Amazon. Это враждебный и политический акт», — заявила Ливитт.

Пресс-секретаря возмутило то, что Amazon не делала подобного во время президентства Джо Байдена, «когда инфляция в стране поднялась до самых высоких за 40 лет показателей».

По словам Левитт, Amazon запланировала такой шаг, так как сотрудничает «с китайскими органами пропаганды». По мнению представителя Белого дома, это является еще одной важной причиной, по которой американцы должны покупать товары, произведенные в США.

До этого американский министр финансов Скотт Бессент объяснил значение пошлин для экономики страны.

Ранее в Индии заявили о готовности гарантировать США лучшие условия в торговле.

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