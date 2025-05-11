Вашингтон уведомил Израиль о готовности ХАМАС освободить заложника

США уведомили Израиль о том, что радикальное палестинское движение ХАМАС в качестве жеста доброй воли освободит одного из удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом, ссылаясь на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, сообщает ТАСС.

В заявлении канцелярии говорится, что Вашингтон уведомил израильские власти о намерении палестинцев в одностороннем порядке, в качестве жеста доброй воли в адрес США, без каких-либо условий и требований освободить военнослужащего Идана Александера.

В канцелярии отметили, что по оценке американской стороны, этот шаг может стать прологом к возобновлению переговоров об освобождении заложников на основе плана специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Израиль уже одобрил этот план и готов к его реализации.

В тексте заявления подчеркивается, что переговоры по-прежнему будут идти без паузы в боевых действиях, которые продолжаются в секторе Газа.

11 мая ХАМАС сообщил, что освободит израильского заложника с гражданством США.

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