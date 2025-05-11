ХАМАС освободит заложника — гражданина США

Палестинское движение ХАМАС освободит израильского заложника, который также имеет гражданство США. Об этом движение заявило в своем Telegram-канале.

«ХАМАС в течение последних нескольких дней провел переговоры с американской администрацией и по итогам консультаций решил продемонстрировать позитивный настрой и отпустить израильского заложника Идена Александра, обладающего двойным гражданством», — сказано в сообщении.

При этом в заявлении отмечается, что освобождение пленника должно стать «частью мер, прилагаемых для прекращения огня в секторе Газа», включая «открытие всех КПП» на границе с палестинским анклавом и ввоз туда гуманитарной помощи.

Также ХАМАС подчеркнул, что движение готово немедленно начать «интенсивные» переговоры по Газе и «приложить серьезные усилия для достижения соглашения о прекращении боевых действий в Газе и об обмене» израильских заложников на палестинских заключенных.

11 мая сообщалось, что представители ХАМАС ведут прямые переговоры с представителями Соединенных Штатов относительно прекращения огня в секторе Газа.

В этот же день стало известно, что некоторые семьи израильских и американских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, пытались убедить президента США Дональда Трампа оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для завершения конфликта.

Ранее президент Палестины отверг план Трампа по сектору Газа.