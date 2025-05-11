Эксперт высказался о предложении Путина по Украине

Предложение президента России Владимира Путина возобновить переговоры по Украине является смелым дипломатическим решением мирового уровня. Об этом ТАСС заявил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

«Я здесь никаких уступок в таком смысле не вижу. Это просто рациональное, дипломатическое, политическое, мирового класса предложение, такой ход, который направлен на решение проблем», — сказал эксперт.

Быстрицкий добавил, что предложение Путина можно назвать «шагом навстречу». По его словам, оно свидетельствует о наличии шансов на мирное урегулирование конфликта.

Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года, во время ночного обращения 11 мая. По словам президента России, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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