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В Кремле заявили, что Россия не позволит разместить инфраструктуру НАТО у своих границ

Песков: Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО у своих границ
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Roman Naumov/Global Look Press

Российская Федерация не допустит размещения инфраструктуры Североатлантического альянса вблизи своих границ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News.

«Мы не можем позволить, чтобы военная инфраструктура НАТО располагалась так близко к нашим границам», — отметил он, комментируя стремление Украины вступить в Североатлантический альянс.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну не готовы взять в НАТО. По его словам, Украина очень хочет вступить в Североатлантический альянс, так как «это решило бы много проблем».

Позже президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс, и ее лидер Владимир Зеленский это понимает.

В апреле бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что российская спецоперация на Украине стала ответом на расширение НАТО. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о последствиях продвижения альянса на восток. По его словам, Россия рассматривала вступление Украины в НАТО как прямую угрозу своей безопасности.

Ранее Зеленский заявил о желании создать украинское НАТО.

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