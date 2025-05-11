Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трампа назвали добрым полицейским в вопросе переговоров

Политолог Калачев: Трамп играет роль доброго полицейского по Украине
close
Kevin Lamarque/Reuters

Политолог Константин Калачев заявил, что в любых переговорах, где президент США Дональд Трамп играет прямую или опосредованную роль, он придерживается стратегии — не признавать ошибок и играть роль хорошего полицейского. Его слова приводит «Лента.ру».

«Я не думаю, что мы имеем дело с разбродом и шатаниями в команде Трампа. Это распределение ролей, то есть у кого-то кнут, у кого-то пряник», — сказал Калачев.

По его словам, «Трамп, конечно, может быть самодуром, но на самом деле он прислушивается к людям в своем окружении».

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что заключение мира между Россией и Украиной может стать «великим днем» для обеих стран. Американский лидер высказался после предложения президента России Владимира Путина во время его ночного обращения. Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года.

Ранее Politico сообщило, что Макрон заручился поддержкой Трампа во время переговоров в Киеве.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами