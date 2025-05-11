Трампа назвали добрым полицейским в вопросе переговоров

Политолог Константин Калачев заявил, что в любых переговорах, где президент США Дональд Трамп играет прямую или опосредованную роль, он придерживается стратегии — не признавать ошибок и играть роль хорошего полицейского. Его слова приводит «Лента.ру».

«Я не думаю, что мы имеем дело с разбродом и шатаниями в команде Трампа. Это распределение ролей, то есть у кого-то кнут, у кого-то пряник», — сказал Калачев.

По его словам, «Трамп, конечно, может быть самодуром, но на самом деле он прислушивается к людям в своем окружении».

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что заключение мира между Россией и Украиной может стать «великим днем» для обеих стран. Американский лидер высказался после предложения президента России Владимира Путина во время его ночного обращения. Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года.

Ранее Politico сообщило, что Макрон заручился поддержкой Трампа во время переговоров в Киеве.